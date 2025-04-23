Moedas / SNGX
SNGX: Soligenix Inc
2.76 USD 0.05 (1.78%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNGX para hoje mudou para -1.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.76 e o mais alto foi 2.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Soligenix Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SNGX Notícias
- Soligenix reports two-year stability for filovirus vaccines at high temps
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- Soligenix stock soars after FDA grants orphan drug designation
- FDA grants soligenix orphan drug designation for behçet’s disease
- Soligenix receives Nasdaq notice for non-compliance with equity listing rule
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 1%; Microsoft Posts Upbeat Earnings - Align Technology (NASDAQ:ALGN), GRI Bio (NASDAQ:GRI)
- Why Is Soligenix Stock Soaring On Thursday? - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
- Soligenix reports positive results from SGX945 Behçet’s trial
- Soligenix completes US manufacturing transfer for synthetic hypericin
- Soligenix Highlights Dr. Ellen Kim’s Recent Q&A and the Promise of HyBryte™ in Ongoing Clinical Trials
- Soligenix Issues Interim Results For CTCL Treatment Trial – 75% Response At 18 Weeks, 3 Patients Achieve Complete Response - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
- Solgenix shares rise on positive skin cancer treatment results
- Soligenix's HyBryte™ Shows 75% Response Rate In Skin Cancer Trial, Backed By FDA Funding - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
Faixa diária
2.76 2.86
Faixa anual
1.09 6.23
