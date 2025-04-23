Валюты / SNGX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SNGX: Soligenix Inc
2.79 USD 0.04 (1.45%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNGX за сегодня изменился на 1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.77, а максимальная — 2.85.
Следите за динамикой Soligenix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SNGX
- Soligenix reports two-year stability for filovirus vaccines at high temps
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- Soligenix stock soars after FDA grants orphan drug designation
- FDA grants soligenix orphan drug designation for behçet’s disease
- Soligenix receives Nasdaq notice for non-compliance with equity listing rule
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 1%; Microsoft Posts Upbeat Earnings - Align Technology (NASDAQ:ALGN), GRI Bio (NASDAQ:GRI)
- Why Is Soligenix Stock Soaring On Thursday? - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
- Soligenix reports positive results from SGX945 Behçet’s trial
- Soligenix completes US manufacturing transfer for synthetic hypericin
- Soligenix Highlights Dr. Ellen Kim’s Recent Q&A and the Promise of HyBryte™ in Ongoing Clinical Trials
- Soligenix Issues Interim Results For CTCL Treatment Trial – 75% Response At 18 Weeks, 3 Patients Achieve Complete Response - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
- Solgenix shares rise on positive skin cancer treatment results
- Soligenix's HyBryte™ Shows 75% Response Rate In Skin Cancer Trial, Backed By FDA Funding - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
Дневной диапазон
2.77 2.85
Годовой диапазон
1.09 6.23
- Предыдущее закрытие
- 2.75
- Open
- 2.82
- Bid
- 2.79
- Ask
- 3.09
- Low
- 2.77
- High
- 2.85
- Объем
- 182
- Дневное изменение
- 1.45%
- Месячное изменение
- -9.42%
- 6-месячное изменение
- 25.11%
- Годовое изменение
- -30.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.