Währungen / SNGX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SNGX: Soligenix Inc
2.68 USD 0.08 (2.90%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNGX hat sich für heute um -2.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.65 bis zu einem Hoch von 2.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Soligenix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNGX News
- Soligenix reports two-year stability for filovirus vaccines at high temps
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- Soligenix stock soars after FDA grants orphan drug designation
- FDA grants soligenix orphan drug designation for behçet’s disease
- Soligenix receives Nasdaq notice for non-compliance with equity listing rule
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 1%; Microsoft Posts Upbeat Earnings - Align Technology (NASDAQ:ALGN), GRI Bio (NASDAQ:GRI)
- Why Is Soligenix Stock Soaring On Thursday? - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
- Soligenix reports positive results from SGX945 Behçet’s trial
- Soligenix completes US manufacturing transfer for synthetic hypericin
- Soligenix Highlights Dr. Ellen Kim’s Recent Q&A and the Promise of HyBryte™ in Ongoing Clinical Trials
- Soligenix Issues Interim Results For CTCL Treatment Trial – 75% Response At 18 Weeks, 3 Patients Achieve Complete Response - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
- Solgenix shares rise on positive skin cancer treatment results
- Soligenix's HyBryte™ Shows 75% Response Rate In Skin Cancer Trial, Backed By FDA Funding - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
Tagesspanne
2.65 2.82
Jahresspanne
1.09 6.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.76
- Eröffnung
- 2.80
- Bid
- 2.68
- Ask
- 2.98
- Tief
- 2.65
- Hoch
- 2.82
- Volumen
- 406
- Tagesänderung
- -2.90%
- Monatsänderung
- -12.99%
- 6-Monatsänderung
- 20.18%
- Jahresänderung
- -32.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K