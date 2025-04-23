KurseKategorien
Währungen / SNGX
Zurück zum Aktien

SNGX: Soligenix Inc

2.68 USD 0.08 (2.90%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SNGX hat sich für heute um -2.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.65 bis zu einem Hoch von 2.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Soligenix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNGX News

Tagesspanne
2.65 2.82
Jahresspanne
1.09 6.23
Vorheriger Schlusskurs
2.76
Eröffnung
2.80
Bid
2.68
Ask
2.98
Tief
2.65
Hoch
2.82
Volumen
406
Tagesänderung
-2.90%
Monatsänderung
-12.99%
6-Monatsänderung
20.18%
Jahresänderung
-32.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K