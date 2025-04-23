货币 / SNGX
SNGX: Soligenix Inc
2.81 USD 0.02 (0.72%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNGX汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点2.78和高点2.84进行交易。
关注Soligenix Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNGX新闻
- Soligenix reports two-year stability for filovirus vaccines at high temps
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- Soligenix stock soars after FDA grants orphan drug designation
- FDA grants soligenix orphan drug designation for behçet’s disease
- Soligenix receives Nasdaq notice for non-compliance with equity listing rule
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 1%; Microsoft Posts Upbeat Earnings - Align Technology (NASDAQ:ALGN), GRI Bio (NASDAQ:GRI)
- Why Is Soligenix Stock Soaring On Thursday? - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
- Soligenix reports positive results from SGX945 Behçet’s trial
- Soligenix completes US manufacturing transfer for synthetic hypericin
- Soligenix Highlights Dr. Ellen Kim’s Recent Q&A and the Promise of HyBryte™ in Ongoing Clinical Trials
- Soligenix Issues Interim Results For CTCL Treatment Trial – 75% Response At 18 Weeks, 3 Patients Achieve Complete Response - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
- Solgenix shares rise on positive skin cancer treatment results
- Soligenix's HyBryte™ Shows 75% Response Rate In Skin Cancer Trial, Backed By FDA Funding - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
日范围
2.78 2.84
年范围
1.09 6.23
- 前一天收盘价
- 2.79
- 开盘价
- 2.79
- 卖价
- 2.81
- 买价
- 3.11
- 最低价
- 2.78
- 最高价
- 2.84
- 交易量
- 133
- 日变化
- 0.72%
- 月变化
- -8.77%
- 6个月变化
- 26.01%
- 年变化
- -29.57%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值