통화 / SNGX
SNGX: Soligenix Inc
2.69 USD 0.07 (2.54%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SNGX 환율이 오늘 -2.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.62이고 고가는 2.82이었습니다.
Soligenix Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SNGX News
일일 변동 비율
2.62 2.82
년간 변동
1.09 6.23
- 이전 종가
- 2.76
- 시가
- 2.80
- Bid
- 2.69
- Ask
- 2.99
- 저가
- 2.62
- 고가
- 2.82
- 볼륨
- 493
- 일일 변동
- -2.54%
- 월 변동
- -12.66%
- 6개월 변동
- 20.63%
- 년간 변동율
- -32.58%
20 9월, 토요일