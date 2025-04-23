通貨 / SNGX
SNGX: Soligenix Inc
2.76 USD 0.05 (1.78%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNGXの今日の為替レートは、-1.78%変化しました。日中、通貨は1あたり2.76の安値と2.86の高値で取引されました。
Soligenix Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SNGX News
- Soligenix reports two-year stability for filovirus vaccines at high temps
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- US Stocks Mixed; Home Depot Shares Gain After Q2 Results - Gaxos.AI (NASDAQ:GXAI), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- Soligenix stock soars after FDA grants orphan drug designation
- FDA grants soligenix orphan drug designation for behçet’s disease
- Soligenix receives Nasdaq notice for non-compliance with equity listing rule
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 1%; Microsoft Posts Upbeat Earnings - Align Technology (NASDAQ:ALGN), GRI Bio (NASDAQ:GRI)
- Why Is Soligenix Stock Soaring On Thursday? - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
- Soligenix reports positive results from SGX945 Behçet’s trial
- Soligenix completes US manufacturing transfer for synthetic hypericin
- Soligenix Highlights Dr. Ellen Kim’s Recent Q&A and the Promise of HyBryte™ in Ongoing Clinical Trials
- Soligenix Issues Interim Results For CTCL Treatment Trial – 75% Response At 18 Weeks, 3 Patients Achieve Complete Response - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
- Solgenix shares rise on positive skin cancer treatment results
- Soligenix's HyBryte™ Shows 75% Response Rate In Skin Cancer Trial, Backed By FDA Funding - Soligenix (NASDAQ:SNGX)
1日のレンジ
2.76 2.86
1年のレンジ
1.09 6.23
- 以前の終値
- 2.81
- 始値
- 2.86
- 買値
- 2.76
- 買値
- 3.06
- 安値
- 2.76
- 高値
- 2.86
- 出来高
- 235
- 1日の変化
- -1.78%
- 1ヶ月の変化
- -10.39%
- 6ヶ月の変化
- 23.77%
- 1年の変化
- -30.83%
