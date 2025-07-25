- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SMLF: iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF
A taxa do SMLF para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.89 e o mais alto foi 75.56.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMLF Notícias
- Should iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) Be on Your Investing Radar?
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- SMLF: Quality Still Matters In Small Cap With 50% Floating Rate Debt Burdens
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Is iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SMLF hoje?
Hoje iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF (SMLF) está avaliado em 74.90. O instrumento é negociado dentro de 74.89 - 75.56, o fechamento de ontem foi 74.76, e o volume de negociação atingiu 178. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SMLF em tempo real.
As ações de iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF está avaliado em 74.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.97% e USD. Monitore os movimentos de SMLF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SMLF?
Você pode comprar ações de iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF (SMLF) pelo preço atual 74.90. Ordens geralmente são executadas perto de 74.90 ou 75.20, enquanto 178 e -0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SMLF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SMLF?
Investir em iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF envolve considerar a faixa anual 53.39 - 75.86 e o preço atual 74.90. Muitos comparam 0.74% e 22.03% antes de enviar ordens em 74.90 ou 75.20. Estude as mudanças diárias de preço de SMLF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
O maior preço de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) no último ano foi 75.86. As ações oscilaram bastante dentro de 53.39 - 75.86, e a comparação com 74.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
O menor preço de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) no ano foi 53.39. A comparação com o preço atual 74.90 e 53.39 - 75.86 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SMLF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SMLF?
No passado iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 74.76 e 12.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 74.76
- Open
- 74.95
- Bid
- 74.90
- Ask
- 75.20
- Low
- 74.89
- High
- 75.56
- Volume
- 178
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 0.74%
- Mudança de 6 meses
- 22.03%
- Mudança anual
- 12.97%