クォートセクション
通貨 / SMLF
株に戻る

SMLF: iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF

74.90 USD 0.14 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SMLFの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり74.89の安値と75.56の高値で取引されました。

iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMLF News

よくあるご質問

SMLF株の現在の価格は？

iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETFの株価は本日74.90です。74.89 - 75.56内で取引され、前日の終値は74.76、取引量は178に達しました。SMLFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETFの株は配当を出しますか？

iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETFの現在の価格は74.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.97%やUSDにも注目します。SMLFの動きはライブチャートで確認できます。

SMLF株を買う方法は？

iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETFの株は現在74.90で購入可能です。注文は通常74.90または75.20付近で行われ、178や-0.07%が市場の動きを示します。SMLFの最新情報はライブチャートで確認できます。

SMLF株に投資する方法は？

iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETFへの投資では、年間の値幅53.39 - 75.86と現在の74.90を考慮します。注文は多くの場合74.90や75.20で行われる前に、0.74%や22.03%と比較されます。SMLFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFの株の最高値は？

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFの過去1年の最高値は75.86でした。53.39 - 75.86内で株価は大きく変動し、74.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFの株の最低値は？

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF(SMLF)の年間最安値は53.39でした。現在の74.90や53.39 - 75.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SMLFの動きはライブチャートで確認できます。

SMLFの株式分割はいつ行われましたか？

iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、74.76、12.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
74.89 75.56
1年のレンジ
53.39 75.86
以前の終値
74.76
始値
74.95
買値
74.90
買値
75.20
安値
74.89
高値
75.56
出来高
178
1日の変化
0.19%
1ヶ月の変化
0.74%
6ヶ月の変化
22.03%
1年の変化
12.97%
04 10月, 土曜日