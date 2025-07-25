- Panoramica
SMLF: iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF
Il tasso di cambio SMLF ha avuto una variazione del 0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.18 e ad un massimo di 74.81.
Segui le dinamiche di iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SMLF oggi?
Oggi le azioni iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF sono prezzate a 74.76. Viene scambiato all'interno di 74.18 - 74.81, la chiusura di ieri è stata 74.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 197. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SMLF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF pagano dividendi?
iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF è attualmente valutato a 74.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SMLF.
Come acquistare azioni SMLF?
Puoi acquistare azioni iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF al prezzo attuale di 74.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 74.76 o 75.06, mentre 197 e 0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SMLF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SMLF?
Investire in iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF implica considerare l'intervallo annuale 53.39 - 75.86 e il prezzo attuale 74.76. Molti confrontano 0.55% e 21.80% prima di effettuare ordini su 74.76 o 75.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SMLF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Il prezzo massimo di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF nell'ultimo anno è stato 75.86. All'interno di 53.39 - 75.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 74.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Il prezzo più basso di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) nel corso dell'anno è stato 53.39. Confrontandolo con gli attuali 74.76 e 53.39 - 75.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SMLF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SMLF?
iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 74.45 e 12.76%.
- Chiusura Precedente
- 74.45
- Apertura
- 74.72
- Bid
- 74.76
- Ask
- 75.06
- Minimo
- 74.18
- Massimo
- 74.81
- Volume
- 197
- Variazione giornaliera
- 0.42%
- Variazione Mensile
- 0.55%
- Variazione Semestrale
- 21.80%
- Variazione Annuale
- 12.76%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Agire
-
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Agire
-
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Agire
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Agire
-
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Agire
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 424
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 266.7 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 103.0 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- -172.5 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 23.4 K