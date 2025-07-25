QuotazioniSezioni
SMLF: iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF

74.76 USD 0.31 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SMLF ha avuto una variazione del 0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.18 e ad un massimo di 74.81.

Segui le dinamiche di iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMLF News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SMLF oggi?

Oggi le azioni iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF sono prezzate a 74.76. Viene scambiato all'interno di 74.18 - 74.81, la chiusura di ieri è stata 74.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 197. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SMLF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF pagano dividendi?

iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF è attualmente valutato a 74.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SMLF.

Come acquistare azioni SMLF?

Puoi acquistare azioni iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF al prezzo attuale di 74.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 74.76 o 75.06, mentre 197 e 0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SMLF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SMLF?

Investire in iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF implica considerare l'intervallo annuale 53.39 - 75.86 e il prezzo attuale 74.76. Molti confrontano 0.55% e 21.80% prima di effettuare ordini su 74.76 o 75.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SMLF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?

Il prezzo massimo di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF nell'ultimo anno è stato 75.86. All'interno di 53.39 - 75.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 74.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?

Il prezzo più basso di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) nel corso dell'anno è stato 53.39. Confrontandolo con gli attuali 74.76 e 53.39 - 75.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SMLF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SMLF?

iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 74.45 e 12.76%.

Intervallo Giornaliero
74.18 74.81
Intervallo Annuale
53.39 75.86
Chiusura Precedente
74.45
Apertura
74.72
Bid
74.76
Ask
75.06
Minimo
74.18
Massimo
74.81
Volume
197
Variazione giornaliera
0.42%
Variazione Mensile
0.55%
Variazione Semestrale
21.80%
Variazione Annuale
12.76%
03 ottobre, venerdì
10:05
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione
Agire
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Libri Paga Non Agricoli
Agire
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Tasso di Partecipazione
Agire
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario m/m
Agire
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario a/a
Agire
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Libri Paga Privati Non Agricoli
Agire
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione U6
Agire
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
23.4 K