- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SMLF: iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF
Der Wechselkurs von SMLF hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.89 bis zu einem Hoch von 75.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMLF News
- Should iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) Be on Your Investing Radar?
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- SMLF: Quality Still Matters In Small Cap With 50% Floating Rate Debt Burdens
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Is iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SMLF heute?
Die Aktie von iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF (SMLF) notiert heute bei 74.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von 74.89 - 75.56 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 74.76 und das Handelsvolumen erreichte 178. Das Live-Chart von SMLF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SMLF Dividenden?
iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF wird derzeit mit 74.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SMLF zu verfolgen.
Wie kaufe ich SMLF-Aktien?
Sie können Aktien von iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF (SMLF) zum aktuellen Kurs von 74.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 74.90 oder 75.20 platziert, während 178 und -0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SMLF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SMLF-Aktien?
Bei einer Investition in iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF müssen die jährliche Spanne 53.39 - 75.86 und der aktuelle Kurs 74.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.74% und 22.03%, bevor sie Orders zu 74.90 oder 75.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SMLF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Der höchste Kurs von iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) im vergangenen Jahr lag bei 75.86. Innerhalb von 53.39 - 75.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 74.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) im Laufe des Jahres betrug 53.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 74.90 und der Spanne 53.39 - 75.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SMLF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SMLF statt?
iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 74.76 und 12.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.76
- Eröffnung
- 74.95
- Bid
- 74.90
- Ask
- 75.20
- Tief
- 74.89
- Hoch
- 75.56
- Volumen
- 178
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 0.74%
- 6-Monatsänderung
- 22.03%
- Jahresänderung
- 12.97%