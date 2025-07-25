- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SMLF: iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF
Le taux de change de SMLF a changé de 0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.18 et à un maximum de 74.81.
Suivez la dynamique iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMLF Nouvelles
- Should iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) Be on Your Investing Radar?
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- SMLF: Quality Still Matters In Small Cap With 50% Floating Rate Debt Burdens
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Is iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SMLF aujourd'hui ?
L'action iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF est cotée à 74.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 74.18 - 74.81, a clôturé hier à 74.45 et son volume d'échange a atteint 197. Le graphique en temps réel du cours de SMLF présente ces mises à jour.
L'action iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF est actuellement valorisé à 74.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SMLF.
Comment acheter des actions SMLF ?
Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF au cours actuel de 74.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 74.76 ou de 75.06, le 197 et le 0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SMLF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SMLF ?
Investir dans iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 53.39 - 75.86 et le prix actuel 74.76. Beaucoup comparent 0.55% et 21.80% avant de passer des ordres à 74.76 ou 75.06. Consultez le graphique du cours de SMLF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF l'année dernière était 75.86. Au cours de 53.39 - 75.86, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 74.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ?
Le cours le plus bas de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) sur l'année a été 53.39. Sa comparaison avec 74.76 et 53.39 - 75.86 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SMLF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SMLF a-t-elle été divisée ?
iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 74.45 et 12.76% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 74.45
- Ouverture
- 74.72
- Bid
- 74.76
- Ask
- 75.06
- Plus Bas
- 74.18
- Plus Haut
- 74.81
- Volume
- 197
- Changement quotidien
- 0.42%
- Changement Mensuel
- 0.55%
- Changement à 6 Mois
- 21.80%
- Changement Annuel
- 12.76%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Act
-
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Act
-
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Act
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Act
-
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Act
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 424
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 266.7 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 103.0 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- -172.5 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 23.4 K