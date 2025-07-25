CotationsSections
Devises / SMLF
Retour à Actions

SMLF: iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF

74.76 USD 0.31 (0.42%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SMLF a changé de 0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.18 et à un maximum de 74.81.

Suivez la dynamique iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMLF Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SMLF aujourd'hui ?

L'action iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF est cotée à 74.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 74.18 - 74.81, a clôturé hier à 74.45 et son volume d'échange a atteint 197. Le graphique en temps réel du cours de SMLF présente ces mises à jour.

L'action iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF est actuellement valorisé à 74.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SMLF.

Comment acheter des actions SMLF ?

Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF au cours actuel de 74.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 74.76 ou de 75.06, le 197 et le 0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SMLF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SMLF ?

Investir dans iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 53.39 - 75.86 et le prix actuel 74.76. Beaucoup comparent 0.55% et 21.80% avant de passer des ordres à 74.76 ou 75.06. Consultez le graphique du cours de SMLF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF l'année dernière était 75.86. Au cours de 53.39 - 75.86, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 74.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ?

Le cours le plus bas de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) sur l'année a été 53.39. Sa comparaison avec 74.76 et 53.39 - 75.86 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SMLF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SMLF a-t-elle été divisée ?

iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 74.45 et 12.76% après les opérations sur titres.

Range quotidien
74.18 74.81
Range Annuel
53.39 75.86
Clôture Précédente
74.45
Ouverture
74.72
Bid
74.76
Ask
75.06
Plus Bas
74.18
Plus Haut
74.81
Volume
197
Changement quotidien
0.42%
Changement Mensuel
0.55%
Changement à 6 Mois
21.80%
Changement Annuel
12.76%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K