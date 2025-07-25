- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SMLF: iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF
Курс SMLF за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.89, а максимальная — 75.56.
Следите за динамикой iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SMLF
- Should iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) Be on Your Investing Radar?
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- SMLF: Quality Still Matters In Small Cap With 50% Floating Rate Debt Burdens
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Is iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMLF сегодня?
iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF (SMLF) сегодня оценивается на уровне 74.90. Инструмент торгуется в пределах 74.89 - 75.56, вчерашнее закрытие составило 74.76, а торговый объем достиг 178. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMLF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF?
iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF в настоящее время оценивается в 74.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.97% и USD. Отслеживайте движения SMLF на графике в реальном времени.
Как купить акции SMLF?
Вы можете купить акции iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF (SMLF) по текущей цене 74.90. Ордера обычно размещаются около 74.90 или 75.20, тогда как 178 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMLF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMLF?
Инвестирование в iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF предполагает учет годового диапазона 53.39 - 75.86 и текущей цены 74.90. Многие сравнивают 0.74% и 22.03% перед размещением ордеров на 74.90 или 75.20. Изучайте ежедневные изменения цены SMLF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) за последний год составила 75.86. Акции заметно колебались в пределах 53.39 - 75.86, сравнение с 74.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) за год составила 53.39. Сравнение с текущими 74.90 и 53.39 - 75.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMLF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMLF?
В прошлом iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.76 и 12.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.76
- Open
- 74.95
- Bid
- 74.90
- Ask
- 75.20
- Low
- 74.89
- High
- 75.56
- Объем
- 178
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 0.74%
- 6-месячное изменение
- 22.03%
- Годовое изменение
- 12.97%