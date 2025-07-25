КотировкиРазделы
SMLF: iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF

74.90 USD 0.14 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMLF за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.89, а максимальная — 75.56.

Следите за динамикой iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMLF сегодня?

iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF (SMLF) сегодня оценивается на уровне 74.90. Инструмент торгуется в пределах 74.89 - 75.56, вчерашнее закрытие составило 74.76, а торговый объем достиг 178. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMLF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF?

iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF в настоящее время оценивается в 74.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.97% и USD. Отслеживайте движения SMLF на графике в реальном времени.

Как купить акции SMLF?

Вы можете купить акции iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF (SMLF) по текущей цене 74.90. Ордера обычно размещаются около 74.90 или 75.20, тогда как 178 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMLF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMLF?

Инвестирование в iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF предполагает учет годового диапазона 53.39 - 75.86 и текущей цены 74.90. Многие сравнивают 0.74% и 22.03% перед размещением ордеров на 74.90 или 75.20. Изучайте ежедневные изменения цены SMLF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) за последний год составила 75.86. Акции заметно колебались в пределах 53.39 - 75.86, сравнение с 74.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) за год составила 53.39. Сравнение с текущими 74.90 и 53.39 - 75.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMLF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMLF?

В прошлом iShares U.S. Small?Cap Equity Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.76 и 12.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
74.89 75.56
Годовой диапазон
53.39 75.86
Предыдущее закрытие
74.76
Open
74.95
Bid
74.90
Ask
75.20
Low
74.89
High
75.56
Объем
178
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
0.74%
6-месячное изменение
22.03%
Годовое изменение
12.97%
04 октября, суббота