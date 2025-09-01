Moedas / SLV
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SLV: iShares Silver Trust
37.80 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLV para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.61 e o mais alto foi 37.85.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Silver Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLV Notícias
- Where Are We Now (NYSEARCA:GLD)
- Silver And The Leveraged AGQ ETF Product (NYSEARCA:AGQ)
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- 3 Dividend Stocks I'm Buying As Irrational Exuberance Takes Over
- Another Strong Week For Stocks
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- Silver Steadies As Fed Bets And Industrial Demand Fuel Strongest Rally In 14 Years
- Silver: Ultimate Precious Metals Investment For 2025 And 2026 (NYSEARCA:PSLV)
- Even With The Recent Price Surge, Silver Still Appears Cheap
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Silver Shines Brighter Than Gold: ETFs in Focus
- Silver Is A Sleeping Giant (Commodity:XAGUSD:CUR)
- Silver Nears Its All-Time Highs: Where To Look Next? XAG Higher Timeframe Outlook
- Silver ETF (SLV) Hits New 52-Week High
- How Much Further Will Gold And Silver Run?
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Why Silver May Hit $50+ In September (Technical Analysis)
- Comex Delivery Not Yet Reflecting Risk That Trump Stacks The Fed (NYSEARCA:GLD)
- Silver Market Special Update: Major Breakout And Meltup Alert
- The Commodities Feed: Oil Market Shifts Its Attention To OPEC+ Meeting
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
Faixa diária
37.61 37.85
Faixa anual
26.19 39.01
- Fechamento anterior
- 37.80
- Open
- 37.85
- Bid
- 37.80
- Ask
- 38.10
- Low
- 37.61
- High
- 37.85
- Volume
- 1.268 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 3.22%
- Mudança de 6 meses
- 22.49%
- Mudança anual
- 31.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh