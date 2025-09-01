Währungen / SLV
SLV: iShares Silver Trust
37.97 USD 0.17 (0.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLV hat sich für heute um 0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.61 bis zu einem Hoch von 38.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Silver Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SLV News
Tagesspanne
37.61 38.00
Jahresspanne
26.19 39.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.80
- Eröffnung
- 37.85
- Bid
- 37.97
- Ask
- 38.27
- Tief
- 37.61
- Hoch
- 38.00
- Volumen
- 11.224 K
- Tagesänderung
- 0.45%
- Monatsänderung
- 3.69%
- 6-Monatsänderung
- 23.04%
- Jahresänderung
- 31.93%
