Devises / SLV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SLV: iShares Silver Trust
39.03 USD 1.06 (2.79%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SLV a changé de 2.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.19 et à un maximum de 39.12.
Suivez la dynamique iShares Silver Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLV Nouvelles
- $100 Silver Could Be Next
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Where Are We Now (NYSEARCA:GLD)
- Silver And The Leveraged AGQ ETF Product (NYSEARCA:AGQ)
- Trois graphiques pour justifier la surperformance de l'argent | Benzinga France
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- 3 Dividend Stocks I'm Buying As Irrational Exuberance Takes Over
- Another Strong Week For Stocks
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- Silver Steadies As Fed Bets And Industrial Demand Fuel Strongest Rally In 14 Years
- Silver: Ultimate Precious Metals Investment For 2025 And 2026 (NYSEARCA:PSLV)
- Even With The Recent Price Surge, Silver Still Appears Cheap
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Silver Shines Brighter Than Gold: ETFs in Focus
- Silver Is A Sleeping Giant (Commodity:XAGUSD:CUR)
- Silver Nears Its All-Time Highs: Where To Look Next? XAG Higher Timeframe Outlook
- Silver ETF (SLV) Hits New 52-Week High
- How Much Further Will Gold And Silver Run?
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Why Silver May Hit $50+ In September (Technical Analysis)
Range quotidien
38.19 39.12
Range Annuel
26.19 39.12
- Clôture Précédente
- 37.97
- Ouverture
- 38.30
- Bid
- 39.03
- Ask
- 39.33
- Plus Bas
- 38.19
- Plus Haut
- 39.12
- Volume
- 29.371 K
- Changement quotidien
- 2.79%
- Changement Mensuel
- 6.58%
- Changement à 6 Mois
- 26.47%
- Changement Annuel
- 35.62%
20 septembre, samedi