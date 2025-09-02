CotationsSections
Devises / SLV
Retour à Actions

SLV: iShares Silver Trust

39.03 USD 1.06 (2.79%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SLV a changé de 2.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.19 et à un maximum de 39.12.

Suivez la dynamique iShares Silver Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLV Nouvelles

Range quotidien
38.19 39.12
Range Annuel
26.19 39.12
Clôture Précédente
37.97
Ouverture
38.30
Bid
39.03
Ask
39.33
Plus Bas
38.19
Plus Haut
39.12
Volume
29.371 K
Changement quotidien
2.79%
Changement Mensuel
6.58%
Changement à 6 Mois
26.47%
Changement Annuel
35.62%
20 septembre, samedi