SLV: iShares Silver Trust
38.59 USD 0.15 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLV за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.34, а максимальная — 39.01.
Следите за динамикой iShares Silver Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SLV
- Silver And The Leveraged AGQ ETF Product (NYSEARCA:AGQ)
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- 3 Dividend Stocks I'm Buying As Irrational Exuberance Takes Over
- Another Strong Week For Stocks
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- Silver Steadies As Fed Bets And Industrial Demand Fuel Strongest Rally In 14 Years
- Silver: Ultimate Precious Metals Investment For 2025 And 2026 (NYSEARCA:PSLV)
- Even With The Recent Price Surge, Silver Still Appears Cheap
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Silver Shines Brighter Than Gold: ETFs in Focus
- Silver Is A Sleeping Giant (Commodity:XAGUSD:CUR)
- Silver Nears Its All-Time Highs: Where To Look Next? XAG Higher Timeframe Outlook
- Silver ETF (SLV) Hits New 52-Week High
- How Much Further Will Gold And Silver Run?
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Why Silver May Hit $50+ In September (Technical Analysis)
- Comex Delivery Not Yet Reflecting Risk That Trump Stacks The Fed (NYSEARCA:GLD)
- Silver Market Special Update: Major Breakout And Meltup Alert
- The Commodities Feed: Oil Market Shifts Its Attention To OPEC+ Meeting
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- How High Can Gold Stocks Go?
Дневной диапазон
38.34 39.01
Годовой диапазон
26.19 39.01
- Предыдущее закрытие
- 38.74
- Open
- 38.98
- Bid
- 38.59
- Ask
- 38.89
- Low
- 38.34
- High
- 39.01
- Объем
- 19.233 K
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 5.38%
- 6-месячное изменение
- 25.05%
- Годовое изменение
- 34.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.