Moedas / SLNO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SLNO: Soleno Therapeutics Inc
54.11 USD 3.13 (6.14%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLNO para hoje mudou para 6.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.25 e o mais alto foi 54.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Soleno Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLNO Notícias
- Soleno Therapeutics: Safety Concerns May Undermine Launch (NASDAQ:SLNO)
- Soleno Therapeutics confirma sinal de alerta do preço-justo do InvestingPro
- Soleno Therapeutics validates InvestingPro’s bearish Fair Value signal
- Soleno Therapeutics (SLNO) Loses 26% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Ações da Soleno Therapeutics mantêm recomendação de compra do TD Cowen com lançamento do Vykat XR superando expectativas
- Soleno Therapeutics stock maintains Buy rating at TD Cowen as Vykat XR launch exceeds expectations
- Stifel reiterates Buy rating on Soleno Therapeutics stock amid safety concerns
- Soleno Therapeutics stock drops on FAERS update, Baird maintains Outperform rating
- Soleno Therapeutics stock maintains Buy rating at TD Cowen despite safety events
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Soleno Therapeutics stock falls after patient death report
- Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference
- Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Soleno Therapeutics stock
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/20/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Wells Fargo initiates Soleno Therapeutics stock with Overweight rating
- Down 21.7% in 4 Weeks, Here's Why Soleno Therapeutics (SLNO) Looks Ripe for a Turnaround
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Soleno Therapeutics stock
- Baird reiterates Outperform rating on Soleno Therapeutics stock amid short report
- Soleno Therapeutics stock maintains Buy rating at TD Cowen on strong sales momentum
- H.C. Wainwright raises Soleno Therapeutics stock price target to $110 on VYKAT XR outlook
- Soleno Under Serious Scrutiny As Short Seller Alleges PWS Drug Is Overpriced, Unsafe - Soleno Therapeutics (NASDAQ:SLNO)
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Soleno Therapeutics stock falls after Scorpion Capital short report
Faixa diária
51.25 54.67
Faixa anual
36.72 90.32
- Fechamento anterior
- 50.98
- Open
- 51.37
- Bid
- 54.11
- Ask
- 54.41
- Low
- 51.25
- High
- 54.67
- Volume
- 2.921 K
- Mudança diária
- 6.14%
- Mudança mensal
- -20.95%
- Mudança de 6 meses
- -22.82%
- Mudança anual
- 7.70%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh