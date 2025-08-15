クォートセクション
通貨 / SLNO
SLNO: Soleno Therapeutics Inc

56.58 USD 5.60 (10.98%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SLNOの今日の為替レートは、10.98%変化しました。日中、通貨は1あたり51.25の安値と56.80の高値で取引されました。

Soleno Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
51.25 56.80
1年のレンジ
36.72 90.32
以前の終値
50.98
始値
51.37
買値
56.58
買値
56.88
安値
51.25
高値
56.80
出来高
11.009 K
1日の変化
10.98%
1ヶ月の変化
-17.34%
6ヶ月の変化
-19.30%
1年の変化
12.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K