SLNO: Soleno Therapeutics Inc
49.50 USD 1.67 (3.26%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
SLNO exchange rate has changed by -3.26% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 48.91 and at a high of 51.24.
Follow Soleno Therapeutics Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
48.91 51.24
Year Range
36.72 90.32
- Previous Close
- 51.17
- Open
- 51.15
- Bid
- 49.50
- Ask
- 49.80
- Low
- 48.91
- High
- 51.24
- Volume
- 3.299 K
- Daily Change
- -3.26%
- Month Change
- -27.68%
- 6 Months Change
- -29.40%
- Year Change
- -1.47%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%