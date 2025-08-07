货币 / SLNO
SLNO: Soleno Therapeutics Inc
50.73 USD 1.02 (2.05%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLNO汇率已更改2.05%。当日，交易品种以低点49.69和高点51.45进行交易。
关注Soleno Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SLNO新闻
日范围
49.69 51.45
年范围
36.72 90.32
- 前一天收盘价
- 49.71
- 开盘价
- 50.24
- 卖价
- 50.73
- 买价
- 51.03
- 最低价
- 49.69
- 最高价
- 51.45
- 交易量
- 2.018 K
- 日变化
- 2.05%
- 月变化
- -25.89%
- 6个月变化
- -27.64%
- 年变化
- 0.98%
