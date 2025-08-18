Währungen / SLNO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SLNO: Soleno Therapeutics Inc
56.58 USD 5.60 (10.98%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLNO hat sich für heute um 10.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.25 bis zu einem Hoch von 56.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Soleno Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLNO News
- Soleno Therapeutics: Safety Concerns May Undermine Launch (NASDAQ:SLNO)
- Fair-Value-Modell von InvestingPro bewahrheitet sich: Kurssturz bei Soleno Therapeutics präzise prognostiziert
- Soleno Therapeutics validates InvestingPro’s bearish Fair Value signal
- Soleno Therapeutics (SLNO) Loses 26% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Soleno Therapeutics: TD Cowen bestätigt Kaufempfehlung nach überzeugendem Marktstart von Vykat XR
- Soleno Therapeutics stock maintains Buy rating at TD Cowen as Vykat XR launch exceeds expectations
- Stifel bestätigt Kaufempfehlung für Soleno Therapeutics trotz Sicherheitsbedenken
- Stifel reiterates Buy rating on Soleno Therapeutics stock amid safety concerns
- Soleno-Aktie bricht nach Meldung über Todesfall ein – Baird hält an Kaufempfehlung fest
- Soleno Therapeutics stock drops on FAERS update, Baird maintains Outperform rating
- Trotz Sicherheitsvorfällen: TD Cowen hält an Kaufempfehlung für Soleno Therapeutics fest
- Soleno Therapeutics stock maintains Buy rating at TD Cowen despite safety events
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Soleno Therapeutics: Aktie stürzt nach Bericht über Todesfall ab
- Soleno Therapeutics stock falls after patient death report
- Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference
- Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Soleno Therapeutics stock
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/20/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Wells Fargo initiates Soleno Therapeutics stock with Overweight rating
- Down 21.7% in 4 Weeks, Here's Why Soleno Therapeutics (SLNO) Looks Ripe for a Turnaround
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Soleno Therapeutics stock
- Baird reiterates Outperform rating on Soleno Therapeutics stock amid short report
- Soleno Therapeutics stock maintains Buy rating at TD Cowen on strong sales momentum
Tagesspanne
51.25 56.80
Jahresspanne
36.72 90.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.98
- Eröffnung
- 51.37
- Bid
- 56.58
- Ask
- 56.88
- Tief
- 51.25
- Hoch
- 56.80
- Volumen
- 11.009 K
- Tagesänderung
- 10.98%
- Monatsänderung
- -17.34%
- 6-Monatsänderung
- -19.30%
- Jahresänderung
- 12.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K