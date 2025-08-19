Divisas / SLNO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SLNO: Soleno Therapeutics Inc
50.98 USD 1.27 (2.55%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SLNO de hoy ha cambiado un 2.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.69, mientras que el máximo ha alcanzado 51.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Soleno Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLNO News
- Soleno Therapeutics: Safety Concerns May Undermine Launch (NASDAQ:SLNO)
- Soleno Therapeutics valida la señal bajista de Valor razonable de InvestingPro
- Soleno Therapeutics confirma señal bajista de Valor razonable de InvestingPro
- Soleno Therapeutics validates InvestingPro’s bearish Fair Value signal
- Soleno Therapeutics (SLNO) Loses 26% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Soleno Therapeutics mantiene calificación de Compra en TD Cowen mientras lanzamiento de Vykat XR supera expectativas
- Soleno Therapeutics mantiene calificación de Compra en TD Cowen tras éxito de Vykat XR
- Soleno Therapeutics stock maintains Buy rating at TD Cowen as Vykat XR launch exceeds expectations
- Stifel reitera calificación de Compra para Soleno Therapeutics pese a preocupaciones de seguridad
- Stifel reiterates Buy rating on Soleno Therapeutics stock amid safety concerns
- Las acciones de Soleno Therapeutics caen tras actualización de FAERS, Baird mantiene calificación de Mejor Rendimiento
- Soleno Therapeutics stock drops on FAERS update, Baird maintains Outperform rating
- Las acciones de Soleno Therapeutics mantienen calificación de Compra en TD Cowen pese a eventos de seguridad
- Soleno Therapeutics stock maintains Buy rating at TD Cowen despite safety events
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Las acciones de Soleno Therapeutics caen tras informe de fallecimiento de paciente
- Soleno Therapeutics stock falls after patient death report
- Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference
- Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Soleno Therapeutics stock
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/20/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Wells Fargo initiates Soleno Therapeutics stock with Overweight rating
- Down 21.7% in 4 Weeks, Here's Why Soleno Therapeutics (SLNO) Looks Ripe for a Turnaround
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Soleno Therapeutics stock
Rango diario
49.69 51.87
Rango anual
36.72 90.32
- Cierres anteriores
- 49.71
- Open
- 50.24
- Bid
- 50.98
- Ask
- 51.28
- Low
- 49.69
- High
- 51.87
- Volumen
- 5.413 K
- Cambio diario
- 2.55%
- Cambio mensual
- -25.52%
- Cambio a 6 meses
- -27.29%
- Cambio anual
- 1.47%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B