Валюты / SLNO
SLNO: Soleno Therapeutics Inc
49.71 USD 1.46 (2.85%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLNO за сегодня изменился на -2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.91, а максимальная — 51.24.
Следите за динамикой Soleno Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SLNO
- Soleno Therapeutics (SLNO) Loses 26% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Акции Soleno Therapeutics сохраняют рейтинг "Покупать" от TD Cowen, запуск Vykat XR превосходит ожидания
- Soleno Therapeutics stock maintains Buy rating at TD Cowen as Vykat XR launch exceeds expectations
- Stifel reiterates Buy rating on Soleno Therapeutics stock amid safety concerns
- Soleno Therapeutics stock drops on FAERS update, Baird maintains Outperform rating
- Soleno Therapeutics stock maintains Buy rating at TD Cowen despite safety events
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Soleno Therapeutics stock falls after patient death report
- Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference
- Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Soleno Therapeutics stock
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/20/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Wells Fargo initiates Soleno Therapeutics stock with Overweight rating
- Down 21.7% in 4 Weeks, Here's Why Soleno Therapeutics (SLNO) Looks Ripe for a Turnaround
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Soleno Therapeutics stock
- Baird reiterates Outperform rating on Soleno Therapeutics stock amid short report
- Soleno Therapeutics stock maintains Buy rating at TD Cowen on strong sales momentum
- H.C. Wainwright raises Soleno Therapeutics stock price target to $110 on VYKAT XR outlook
- Soleno Under Serious Scrutiny As Short Seller Alleges PWS Drug Is Overpriced, Unsafe - Soleno Therapeutics (NASDAQ:SLNO)
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Soleno Therapeutics stock falls after Scorpion Capital short report
- How Much Upside is Left in Soleno Therapeutics (SLNO)? Wall Street Analysts Think 43.15%
- Here's Why Momentum in Soleno Therapeutics (SLNO) Should Keep going
- Stifel raises Soleno Therapeutics stock price target to $118 on strong launch
Дневной диапазон
48.91 51.24
Годовой диапазон
36.72 90.32
- Предыдущее закрытие
- 51.17
- Open
- 51.15
- Bid
- 49.71
- Ask
- 50.01
- Low
- 48.91
- High
- 51.24
- Объем
- 6.393 K
- Дневное изменение
- -2.85%
- Месячное изменение
- -27.38%
- 6-месячное изменение
- -29.10%
- Годовое изменение
- -1.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.