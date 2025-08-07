КотировкиРазделы
SLNO: Soleno Therapeutics Inc

49.71 USD 1.46 (2.85%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLNO за сегодня изменился на -2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.91, а максимальная — 51.24.

Следите за динамикой Soleno Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
48.91 51.24
Годовой диапазон
36.72 90.32
Предыдущее закрытие
51.17
Open
51.15
Bid
49.71
Ask
50.01
Low
48.91
High
51.24
Объем
6.393 K
Дневное изменение
-2.85%
Месячное изменение
-27.38%
6-месячное изменение
-29.10%
Годовое изменение
-1.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.