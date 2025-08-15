Valute / SLNO
SLNO: Soleno Therapeutics Inc
54.74 USD 1.84 (3.25%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLNO ha avuto una variazione del -3.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.55 e ad un massimo di 56.87.
Segui le dinamiche di Soleno Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
54.55 56.87
Intervallo Annuale
36.72 90.32
- Chiusura Precedente
- 56.58
- Apertura
- 56.64
- Bid
- 54.74
- Ask
- 55.04
- Minimo
- 54.55
- Massimo
- 56.87
- Volume
- 5.933 K
- Variazione giornaliera
- -3.25%
- Variazione Mensile
- -20.03%
- Variazione Semestrale
- -21.92%
- Variazione Annuale
- 8.96%
20 settembre, sabato