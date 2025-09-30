CotaçõesSeções
Moedas / SLND-WT
Voltar para Ações

SLND-WT: Southland Holdings, Inc.

0.1905 USD 0.0048 (2.46%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SLND-WT para hoje mudou para -2.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1891 e o mais alto foi 0.1905.

Veja a dinâmica do par de moedas Southland Holdings, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SLND-WT hoje?

Hoje Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) está avaliado em 0.1905. O instrumento é negociado dentro de -2.46%, o fechamento de ontem foi 0.1953, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SLND-WT em tempo real.

As ações de Southland Holdings, Inc. pagam dividendos?

Atualmente Southland Holdings, Inc. está avaliado em 0.1905. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -34.31% e USD. Monitore os movimentos de SLND-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SLND-WT?

Você pode comprar ações de Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) pelo preço atual 0.1905. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1905 ou 0.1935, enquanto 6 e 0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SLND-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SLND-WT?

Investir em Southland Holdings, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0755 - 0.3700 e o preço atual 0.1905. Muitos comparam 38.44% e -13.41% antes de enviar ordens em 0.1905 ou 0.1935. Estude as mudanças diárias de preço de SLND-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Southland Holdings, Inc.?

O maior preço de Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) no último ano foi 0.3700. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0755 - 0.3700, e a comparação com 0.1953 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Southland Holdings, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Southland Holdings, Inc.?

O menor preço de Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) no ano foi 0.0755. A comparação com o preço atual 0.1905 e 0.0755 - 0.3700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SLND-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SLND-WT?

No passado Southland Holdings, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1953 e -34.31% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.1891 0.1905
Faixa anual
0.0755 0.3700
Fechamento anterior
0.1953
Open
0.1900
Bid
0.1905
Ask
0.1935
Low
0.1891
High
0.1905
Volume
6
Mudança diária
-2.46%
Mudança mensal
38.44%
Mudança de 6 meses
-13.41%
Mudança anual
-34.31%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4