SLND-WT: Southland Holdings, Inc.
A taxa do SLND-WT para hoje mudou para -2.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1891 e o mais alto foi 0.1905.
Veja a dinâmica do par de moedas Southland Holdings, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SLND-WT hoje?
Hoje Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) está avaliado em 0.1905. O instrumento é negociado dentro de -2.46%, o fechamento de ontem foi 0.1953, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SLND-WT em tempo real.
As ações de Southland Holdings, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Southland Holdings, Inc. está avaliado em 0.1905. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -34.31% e USD. Monitore os movimentos de SLND-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SLND-WT?
Você pode comprar ações de Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) pelo preço atual 0.1905. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1905 ou 0.1935, enquanto 6 e 0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SLND-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SLND-WT?
Investir em Southland Holdings, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0755 - 0.3700 e o preço atual 0.1905. Muitos comparam 38.44% e -13.41% antes de enviar ordens em 0.1905 ou 0.1935. Estude as mudanças diárias de preço de SLND-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Southland Holdings, Inc.?
O maior preço de Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) no último ano foi 0.3700. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0755 - 0.3700, e a comparação com 0.1953 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Southland Holdings, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Southland Holdings, Inc.?
O menor preço de Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) no ano foi 0.0755. A comparação com o preço atual 0.1905 e 0.0755 - 0.3700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SLND-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SLND-WT?
No passado Southland Holdings, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1953 e -34.31% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1953
- Open
- 0.1900
- Bid
- 0.1905
- Ask
- 0.1935
- Low
- 0.1891
- High
- 0.1905
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -2.46%
- Mudança mensal
- 38.44%
- Mudança de 6 meses
- -13.41%
- Mudança anual
- -34.31%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4