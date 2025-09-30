KurseKategorien
SLND-WT: Southland Holdings, Inc.

0.1905 USD 0.0048 (2.46%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLND-WT hat sich für heute um -2.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1891 bis zu einem Hoch von 0.1905 gehandelt.

Verfolgen Sie die Southland Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SLND-WT heute?

Die Aktie von Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) notiert heute bei 0.1905. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.46% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1953 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von SLND-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SLND-WT Dividenden?

Southland Holdings, Inc. wird derzeit mit 0.1905 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -34.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SLND-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich SLND-WT-Aktien?

Sie können Aktien von Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) zum aktuellen Kurs von 0.1905 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1905 oder 0.1935 platziert, während 6 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SLND-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SLND-WT-Aktien?

Bei einer Investition in Southland Holdings, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0755 - 0.3700 und der aktuelle Kurs 0.1905 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 38.44% und -13.41%, bevor sie Orders zu 0.1905 oder 0.1935 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SLND-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Southland Holdings, Inc.?

Der höchste Kurs von Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.3700. Innerhalb von 0.0755 - 0.3700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1953 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Southland Holdings, Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Southland Holdings, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0755. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1905 und der Spanne 0.0755 - 0.3700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SLND-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SLND-WT statt?

Southland Holdings, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1953 und -34.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.1891 0.1905
Jahresspanne
0.0755 0.3700
Vorheriger Schlusskurs
0.1953
Eröffnung
0.1900
Bid
0.1905
Ask
0.1935
Tief
0.1891
Hoch
0.1905
Volumen
6
Tagesänderung
-2.46%
Monatsänderung
38.44%
6-Monatsänderung
-13.41%
Jahresänderung
-34.31%
