- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SLND-WT: Southland Holdings, Inc.
Der Wechselkurs von SLND-WT hat sich für heute um -2.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1891 bis zu einem Hoch von 0.1905 gehandelt.
Verfolgen Sie die Southland Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SLND-WT heute?
Die Aktie von Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) notiert heute bei 0.1905. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.46% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1953 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von SLND-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SLND-WT Dividenden?
Southland Holdings, Inc. wird derzeit mit 0.1905 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -34.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SLND-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich SLND-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) zum aktuellen Kurs von 0.1905 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1905 oder 0.1935 platziert, während 6 und 0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SLND-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SLND-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Southland Holdings, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0755 - 0.3700 und der aktuelle Kurs 0.1905 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 38.44% und -13.41%, bevor sie Orders zu 0.1905 oder 0.1935 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SLND-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Southland Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.3700. Innerhalb von 0.0755 - 0.3700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1953 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Southland Holdings, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Southland Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0755. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1905 und der Spanne 0.0755 - 0.3700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SLND-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SLND-WT statt?
Southland Holdings, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1953 und -34.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1953
- Eröffnung
- 0.1900
- Bid
- 0.1905
- Ask
- 0.1935
- Tief
- 0.1891
- Hoch
- 0.1905
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -2.46%
- Monatsänderung
- 38.44%
- 6-Monatsänderung
- -13.41%
- Jahresänderung
- -34.31%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4