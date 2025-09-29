- Panorámica
SLND-WT: Southland Holdings, Inc.
El tipo de cambio de SLND-WT de hoy ha cambiado un -2.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1891, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1905.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Southland Holdings, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SLND-WT hoy?
Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) se evalúa hoy en 0.1905. El instrumento se negocia dentro de -2.46%; el cierre de ayer ha sido 0.1953 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SLND-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Southland Holdings, Inc.?
Southland Holdings, Inc. se evalúa actualmente en 0.1905. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -34.31% y USD. Monitoree los movimientos de SLND-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SLND-WT?
Puede comprar acciones de Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) al precio actual de 0.1905. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1905 o 0.1935, mientras que 6 y 0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SLND-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SLND-WT?
Invertir en Southland Holdings, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0755 - 0.3700 y el precio actual 0.1905. Muchos comparan 38.44% y -13.41% antes de colocar órdenes en 0.1905 o 0.1935. Estudie los cambios diarios de precios de SLND-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Southland Holdings, Inc.?
El precio más alto de Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) en el último año ha sido 0.3700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0755 - 0.3700, una comparación con 0.1953 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Southland Holdings, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Southland Holdings, Inc.?
El precio más bajo de Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) para el año ha sido 0.0755. La comparación con los actuales 0.1905 y 0.0755 - 0.3700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SLND-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SLND-WT?
En el pasado, Southland Holdings, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1953 y -34.31% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1953
- Open
- 0.1900
- Bid
- 0.1905
- Ask
- 0.1935
- Low
- 0.1891
- High
- 0.1905
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -2.46%
- Cambio mensual
- 38.44%
- Cambio a 6 meses
- -13.41%
- Cambio anual
- -34.31%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.