SLND-WT: Southland Holdings, Inc.
Le taux de change de SLND-WT a changé de -2.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1891 et à un maximum de 0.1905.
Suivez la dynamique Southland Holdings, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SLND-WT aujourd'hui ?
L'action Southland Holdings, Inc. est cotée à 0.1905 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.46%, a clôturé hier à 0.1953 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de SLND-WT présente ces mises à jour.
L'action Southland Holdings, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Southland Holdings, Inc. est actuellement valorisé à 0.1905. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -34.31% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SLND-WT.
Comment acheter des actions SLND-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Southland Holdings, Inc. au cours actuel de 0.1905. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1905 ou de 0.1935, le 6 et le 0.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SLND-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SLND-WT ?
Investir dans Southland Holdings, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0755 - 0.3700 et le prix actuel 0.1905. Beaucoup comparent 38.44% et -13.41% avant de passer des ordres à 0.1905 ou 0.1935. Consultez le graphique du cours de SLND-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Southland Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Southland Holdings, Inc. l'année dernière était 0.3700. Au cours de 0.0755 - 0.3700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1953 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Southland Holdings, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Southland Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) sur l'année a été 0.0755. Sa comparaison avec 0.1905 et 0.0755 - 0.3700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SLND-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SLND-WT a-t-elle été divisée ?
Southland Holdings, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1953 et -34.31% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1953
- Ouverture
- 0.1900
- Bid
- 0.1905
- Ask
- 0.1935
- Plus Bas
- 0.1891
- Plus Haut
- 0.1905
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -2.46%
- Changement Mensuel
- 38.44%
- Changement à 6 Mois
- -13.41%
- Changement Annuel
- -34.31%
