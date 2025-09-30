QuotazioniSezioni
SLND-WT: Southland Holdings, Inc.

0.1905 USD 0.0048 (2.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SLND-WT ha avuto una variazione del -2.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1891 e ad un massimo di 0.1905.

Segui le dinamiche di Southland Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SLND-WT oggi?

Oggi le azioni Southland Holdings, Inc. sono prezzate a 0.1905. Viene scambiato all'interno di -2.46%, la chiusura di ieri è stata 0.1953 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SLND-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Southland Holdings, Inc. pagano dividendi?

Southland Holdings, Inc. è attualmente valutato a 0.1905. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -34.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SLND-WT.

Come acquistare azioni SLND-WT?

Puoi acquistare azioni Southland Holdings, Inc. al prezzo attuale di 0.1905. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1905 o 0.1935, mentre 6 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SLND-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SLND-WT?

Investire in Southland Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0755 - 0.3700 e il prezzo attuale 0.1905. Molti confrontano 38.44% e -13.41% prima di effettuare ordini su 0.1905 o 0.1935. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SLND-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Southland Holdings, Inc.?

Il prezzo massimo di Southland Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.3700. All'interno di 0.0755 - 0.3700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1953 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Southland Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Southland Holdings, Inc.?

Il prezzo più basso di Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0755. Confrontandolo con gli attuali 0.1905 e 0.0755 - 0.3700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SLND-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SLND-WT?

Southland Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1953 e -34.31%.

Intervallo Giornaliero
0.1891 0.1905
Intervallo Annuale
0.0755 0.3700
Chiusura Precedente
0.1953
Apertura
0.1900
Bid
0.1905
Ask
0.1935
Minimo
0.1891
Massimo
0.1905
Volume
6
Variazione giornaliera
-2.46%
Variazione Mensile
38.44%
Variazione Semestrale
-13.41%
Variazione Annuale
-34.31%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4