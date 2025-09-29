- 概要
SLND-WT: Southland Holdings, Inc.
SLND-WTの今日の為替レートは、-2.46%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1891の安値と0.1905の高値で取引されました。
Southland Holdings, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SLND-WT株の現在の価格は？
Southland Holdings, Inc.の株価は本日0.1905です。-2.46%内で取引され、前日の終値は0.1953、取引量は6に達しました。SLND-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Southland Holdings, Inc.の株は配当を出しますか？
Southland Holdings, Inc.の現在の価格は0.1905です。配当方針は会社によりますが、投資家は-34.31%やUSDにも注目します。SLND-WTの動きはライブチャートで確認できます。
SLND-WT株を買う方法は？
Southland Holdings, Inc.の株は現在0.1905で購入可能です。注文は通常0.1905または0.1935付近で行われ、6や0.26%が市場の動きを示します。SLND-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
SLND-WT株に投資する方法は？
Southland Holdings, Inc.への投資では、年間の値幅0.0755 - 0.3700と現在の0.1905を考慮します。注文は多くの場合0.1905や0.1935で行われる前に、38.44%や-13.41%と比較されます。SLND-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Southland Holdings, Inc.の株の最高値は？
Southland Holdings, Inc.の過去1年の最高値は0.3700でした。0.0755 - 0.3700内で株価は大きく変動し、0.1953と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Southland Holdings, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Southland Holdings, Inc.の株の最低値は？
Southland Holdings, Inc.(SLND-WT)の年間最安値は0.0755でした。現在の0.1905や0.0755 - 0.3700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SLND-WTの動きはライブチャートで確認できます。
SLND-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Southland Holdings, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1953、-34.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1953
- 始値
- 0.1900
- 買値
- 0.1905
- 買値
- 0.1935
- 安値
- 0.1891
- 高値
- 0.1905
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -2.46%
- 1ヶ月の変化
- 38.44%
- 6ヶ月の変化
- -13.41%
- 1年の変化
- -34.31%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
