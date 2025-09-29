- Обзор рынка
SLND-WT: Southland Holdings, Inc.
Курс SLND-WT за сегодня изменился на 30.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1675, а максимальная — 0.2000.
Следите за динамикой Southland Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLND-WT сегодня?
Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) сегодня оценивается на уровне 0.1953. Инструмент торгуется в пределах 30.20%, вчерашнее закрытие составило 0.1500, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLND-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Southland Holdings, Inc.?
Southland Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.1953. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.66% и USD. Отслеживайте движения SLND-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции SLND-WT?
Вы можете купить акции Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) по текущей цене 0.1953. Ордера обычно размещаются около 0.1953 или 0.1983, тогда как 9 и 16.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLND-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLND-WT?
Инвестирование в Southland Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0755 - 0.3700 и текущей цены 0.1953. Многие сравнивают 41.93% и -11.23% перед размещением ордеров на 0.1953 или 0.1983. Изучайте ежедневные изменения цены SLND-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Southland Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) за последний год составила 0.3700. Акции заметно колебались в пределах 0.0755 - 0.3700, сравнение с 0.1500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Southland Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Southland Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) за год составила 0.0755. Сравнение с текущими 0.1953 и 0.0755 - 0.3700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLND-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLND-WT?
В прошлом Southland Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1500 и -32.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1500
- Open
- 0.1683
- Bid
- 0.1953
- Ask
- 0.1983
- Low
- 0.1675
- High
- 0.2000
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 30.20%
- Месячное изменение
- 41.93%
- 6-месячное изменение
- -11.23%
- Годовое изменение
- -32.66%
