SLND-WT: Southland Holdings, Inc.

0.1953 USD 0.0453 (30.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLND-WT за сегодня изменился на 30.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1675, а максимальная — 0.2000.

Следите за динамикой Southland Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SLND-WT сегодня?

Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) сегодня оценивается на уровне 0.1953. Инструмент торгуется в пределах 30.20%, вчерашнее закрытие составило 0.1500, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLND-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Southland Holdings, Inc.?

Southland Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 0.1953. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.66% и USD. Отслеживайте движения SLND-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции SLND-WT?

Вы можете купить акции Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) по текущей цене 0.1953. Ордера обычно размещаются около 0.1953 или 0.1983, тогда как 9 и 16.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLND-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLND-WT?

Инвестирование в Southland Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0755 - 0.3700 и текущей цены 0.1953. Многие сравнивают 41.93% и -11.23% перед размещением ордеров на 0.1953 или 0.1983. Изучайте ежедневные изменения цены SLND-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Southland Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) за последний год составила 0.3700. Акции заметно колебались в пределах 0.0755 - 0.3700, сравнение с 0.1500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Southland Holdings, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Southland Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Southland Holdings, Inc. (SLND-WT) за год составила 0.0755. Сравнение с текущими 0.1953 и 0.0755 - 0.3700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLND-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLND-WT?

В прошлом Southland Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1500 и -32.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1675 0.2000
Годовой диапазон
0.0755 0.3700
Предыдущее закрытие
0.1500
Open
0.1683
Bid
0.1953
Ask
0.1983
Low
0.1675
High
0.2000
Объем
9
Дневное изменение
30.20%
Месячное изменение
41.93%
6-месячное изменение
-11.23%
Годовое изменение
-32.66%
