SLI: Standard Lithium Ltd
2.99 USD 0.07 (2.40%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLI para hoje mudou para 2.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.89 e o mais alto foi 3.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Standard Lithium Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SLI Notícias
Faixa diária
2.89 3.00
Faixa anual
1.08 3.13
- Fechamento anterior
- 2.92
- Open
- 2.94
- Bid
- 2.99
- Ask
- 3.29
- Low
- 2.89
- High
- 3.00
- Volume
- 1.095 K
- Mudança diária
- 2.40%
- Mudança mensal
- 6.03%
- Mudança de 6 meses
- 137.30%
- Mudança anual
- 88.05%
