Währungen / SLI
SLI: Standard Lithium Ltd
2.96 USD 0.04 (1.37%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLI hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.89 bis zu einem Hoch von 3.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Standard Lithium Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLI News
- Standard Lithium stock price target raised to $4.00 from $2.75 at Raymond James
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Standard Lithium Q2 2025 sees net loss and stock rise
- Lithium stocks rally as CATL mine halt raises prospects of tighter supply
- Lithium stocks surge after CATL suspends production at major mine
- Standard Lithium: Positioned At The Crossroads Of Geology, Tech, And U.S. Strategy (SLI)
- Raymond James initiates Standard Lithium stock with Outperform rating
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- Standard Lithium Wins A Critical Victory (NYSE:SLI)
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- Standard Lithium: Trump Deals Lithium Industry A Royal Flush (NYSE:SLI)
- Standard Lithium Ltd. (SLI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lithium Junior Miners News For The Month Of March 2025
Tagesspanne
2.89 3.00
Jahresspanne
1.08 3.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.92
- Eröffnung
- 2.94
- Bid
- 2.96
- Ask
- 3.26
- Tief
- 2.89
- Hoch
- 3.00
- Volumen
- 1.561 K
- Tagesänderung
- 1.37%
- Monatsänderung
- 4.96%
- 6-Monatsänderung
- 134.92%
- Jahresänderung
- 86.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K