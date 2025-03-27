KurseKategorien
SLI: Standard Lithium Ltd

2.96 USD 0.04 (1.37%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLI hat sich für heute um 1.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.89 bis zu einem Hoch von 3.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Standard Lithium Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2.89 3.00
Jahresspanne
1.08 3.13
Vorheriger Schlusskurs
2.92
Eröffnung
2.94
Bid
2.96
Ask
3.26
Tief
2.89
Hoch
3.00
Volumen
1.561 K
Tagesänderung
1.37%
Monatsänderung
4.96%
6-Monatsänderung
134.92%
Jahresänderung
86.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K