SLI: Standard Lithium Ltd
2.94 USD 0.11 (3.61%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLI за сегодня изменился на -3.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.91, а максимальная — 3.11.
Следите за динамикой Standard Lithium Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.91 3.11
Годовой диапазон
1.08 3.13
- Предыдущее закрытие
- 3.05
- Open
- 3.11
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Low
- 2.91
- High
- 3.11
- Объем
- 1.737 K
- Дневное изменение
- -3.61%
- Месячное изменение
- 4.26%
- 6-месячное изменение
- 133.33%
- Годовое изменение
- 84.91%
