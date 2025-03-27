Divisas / SLI
SLI: Standard Lithium Ltd
2.92 USD 0.02 (0.68%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SLI de hoy ha cambiado un -0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.85, mientras que el máximo ha alcanzado 3.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Standard Lithium Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SLI News
- Standard Lithium stock price target raised to $4.00 from $2.75 at Raymond James
- Lithium Junior Miners News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Standard Lithium Q2 2025 sees net loss and stock rise
- Lithium stocks rally as CATL mine halt raises prospects of tighter supply
- Lithium stocks surge after CATL suspends production at major mine
- Standard Lithium: Positioned At The Crossroads Of Geology, Tech, And U.S. Strategy (SLI)
- Raymond James initiates Standard Lithium stock with Outperform rating
- Lithium Junior Miners News For The Month Of June 2025
- Standard Lithium Wins A Critical Victory (NYSE:SLI)
- Lithium Junior Miners News For The Month Of May 2025
- Standard Lithium: Trump Deals Lithium Industry A Royal Flush (NYSE:SLI)
- Standard Lithium Ltd. (SLI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Lithium Junior Miners News For The Month Of March 2025
Rango diario
2.85 3.02
Rango anual
1.08 3.13
- Cierres anteriores
- 2.94
- Open
- 2.98
- Bid
- 2.92
- Ask
- 3.22
- Low
- 2.85
- High
- 3.02
- Volumen
- 1.906 K
- Cambio diario
- -0.68%
- Cambio mensual
- 3.55%
- Cambio a 6 meses
- 131.75%
- Cambio anual
- 83.65%
