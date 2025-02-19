Moedas / SKLZ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SKLZ: Skillz Inc Class A
7.49 USD 0.27 (3.74%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SKLZ para hoje mudou para 3.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.20 e o mais alto foi 7.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Skillz Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKLZ Notícias
- Is Boyd Gaming (BYD) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Skillz stock tumbles after Tether Studios seeks to terminate agreements
- Skillz Stock Plunges Nearly 7% Pre-Market As Gaming Platform Faces Legal Battle Over Tether Studios Termination - Skillz (NYSE:SKLZ)
- Skillz disputes Tether Studios contract termination, files suit in Delaware court
- Skillz Inc. (SKLZ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings Preview: Skillz Inc. (SKLZ) Q2 Earnings Expected to Decline
- Skillz (SKLZ) Surges 10.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Skillz appoints Todd A. Valli as chief accounting officer effective Monday
- Skillz shares validate InvestingPro’s Fair Value analysis with 77% rally
- Skillz Stock Drops Nearly 9% After Earnings Miss, CEO Alleges Fraud by Rivals
- Skillz Earnings Miss, User Base Shrinks
- Skillz Inc. (SKLZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Skillz: A Cost-Cutting Gamble With A Limited Runway (NYSE:SKLZ)
Faixa diária
7.20 7.52
Faixa anual
3.54 9.11
- Fechamento anterior
- 7.22
- Open
- 7.25
- Bid
- 7.49
- Ask
- 7.79
- Low
- 7.20
- High
- 7.52
- Volume
- 96
- Mudança diária
- 3.74%
- Mudança mensal
- -12.30%
- Mudança de 6 meses
- 65.34%
- Mudança anual
- 33.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh