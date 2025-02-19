通貨 / SKLZ
SKLZ: Skillz Inc Class A
7.52 USD 0.30 (4.16%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SKLZの今日の為替レートは、4.16%変化しました。日中、通貨は1あたり7.20の安値と7.52の高値で取引されました。
Skillz Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.20 7.52
1年のレンジ
3.54 9.11
- 以前の終値
- 7.22
- 始値
- 7.25
- 買値
- 7.52
- 買値
- 7.82
- 安値
- 7.20
- 高値
- 7.52
- 出来高
- 119
- 1日の変化
- 4.16%
- 1ヶ月の変化
- -11.94%
- 6ヶ月の変化
- 66.00%
- 1年の変化
- 34.05%
