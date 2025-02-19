통화 / SKLZ
SKLZ: Skillz Inc Class A
7.35 USD 0.17 (2.26%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SKLZ 환율이 오늘 -2.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.35이고 고가는 7.50이었습니다.
Skillz Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
7.35 7.50
년간 변동
3.54 9.11
- 이전 종가
- 7.52
- 시가
- 7.48
- Bid
- 7.35
- Ask
- 7.65
- 저가
- 7.35
- 고가
- 7.50
- 볼륨
- 120
- 일일 변동
- -2.26%
- 월 변동
- -13.93%
- 6개월 변동
- 62.25%
- 년간 변동율
- 31.02%
20 9월, 토요일