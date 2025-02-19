货币 / SKLZ
SKLZ: Skillz Inc Class A
7.22 USD 0.15 (2.04%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SKLZ汇率已更改-2.04%。当日，交易品种以低点7.14和高点7.47进行交易。
关注Skillz Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKLZ新闻
- Is Boyd Gaming (BYD) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Skillz stock tumbles after Tether Studios seeks to terminate agreements
- Skillz Stock Plunges Nearly 7% Pre-Market As Gaming Platform Faces Legal Battle Over Tether Studios Termination - Skillz (NYSE:SKLZ)
- Skillz disputes Tether Studios contract termination, files suit in Delaware court
- Skillz Inc. (SKLZ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings Preview: Skillz Inc. (SKLZ) Q2 Earnings Expected to Decline
- Skillz (SKLZ) Surges 10.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Skillz appoints Todd A. Valli as chief accounting officer effective Monday
- Skillz shares validate InvestingPro’s Fair Value analysis with 77% rally
- Skillz Stock Drops Nearly 9% After Earnings Miss, CEO Alleges Fraud by Rivals
- Skillz Earnings Miss, User Base Shrinks
- Skillz Inc. (SKLZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Skillz: A Cost-Cutting Gamble With A Limited Runway (NYSE:SKLZ)
日范围
7.14 7.47
年范围
3.54 9.11
- 前一天收盘价
- 7.37
- 开盘价
- 7.44
- 卖价
- 7.22
- 买价
- 7.52
- 最低价
- 7.14
- 最高价
- 7.47
- 交易量
- 129
- 日变化
- -2.04%
- 月变化
- -15.46%
- 6个月变化
- 59.38%
- 年变化
- 28.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值