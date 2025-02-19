Валюты / SKLZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SKLZ: Skillz Inc Class A
7.37 USD 0.14 (1.94%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SKLZ за сегодня изменился на 1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.14, а максимальная — 7.42.
Следите за динамикой Skillz Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SKLZ
- Is Boyd Gaming (BYD) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Skillz stock tumbles after Tether Studios seeks to terminate agreements
- Skillz Stock Plunges Nearly 7% Pre-Market As Gaming Platform Faces Legal Battle Over Tether Studios Termination - Skillz (NYSE:SKLZ)
- Skillz disputes Tether Studios contract termination, files suit in Delaware court
- Skillz Inc. (SKLZ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings Preview: Skillz Inc. (SKLZ) Q2 Earnings Expected to Decline
- Skillz (SKLZ) Surges 10.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Skillz appoints Todd A. Valli as chief accounting officer effective Monday
- Skillz shares validate InvestingPro’s Fair Value analysis with 77% rally
- Skillz Stock Drops Nearly 9% After Earnings Miss, CEO Alleges Fraud by Rivals
- Skillz Earnings Miss, User Base Shrinks
- Skillz Inc. (SKLZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Skillz: A Cost-Cutting Gamble With A Limited Runway (NYSE:SKLZ)
Дневной диапазон
7.14 7.42
Годовой диапазон
3.54 9.11
- Предыдущее закрытие
- 7.23
- Open
- 7.14
- Bid
- 7.37
- Ask
- 7.67
- Low
- 7.14
- High
- 7.42
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- 1.94%
- Месячное изменение
- -13.70%
- 6-месячное изменение
- 62.69%
- Годовое изменение
- 31.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.