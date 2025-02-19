КотировкиРазделы
SKLZ: Skillz Inc Class A

7.37 USD 0.14 (1.94%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SKLZ за сегодня изменился на 1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.14, а максимальная — 7.42.

Следите за динамикой Skillz Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.14 7.42
Годовой диапазон
3.54 9.11
Предыдущее закрытие
7.23
Open
7.14
Bid
7.37
Ask
7.67
Low
7.14
High
7.42
Объем
99
Дневное изменение
1.94%
Месячное изменение
-13.70%
6-месячное изменение
62.69%
Годовое изменение
31.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.