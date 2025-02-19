Währungen / SKLZ
SKLZ: Skillz Inc Class A
7.40 USD 0.12 (1.60%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SKLZ hat sich für heute um -1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.40 bis zu einem Hoch von 7.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Skillz Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.40 7.50
Jahresspanne
3.54 9.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.52
- Eröffnung
- 7.48
- Bid
- 7.40
- Ask
- 7.70
- Tief
- 7.40
- Hoch
- 7.50
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -1.60%
- Monatsänderung
- -13.35%
- 6-Monatsänderung
- 63.36%
- Jahresänderung
- 31.91%
