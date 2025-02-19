KurseKategorien
Währungen / SKLZ
Zurück zum Aktien

SKLZ: Skillz Inc Class A

7.40 USD 0.12 (1.60%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SKLZ hat sich für heute um -1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.40 bis zu einem Hoch von 7.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Skillz Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SKLZ News

Tagesspanne
7.40 7.50
Jahresspanne
3.54 9.11
Vorheriger Schlusskurs
7.52
Eröffnung
7.48
Bid
7.40
Ask
7.70
Tief
7.40
Hoch
7.50
Volumen
20
Tagesänderung
-1.60%
Monatsänderung
-13.35%
6-Monatsänderung
63.36%
Jahresänderung
31.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K