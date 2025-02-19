QuotazioniSezioni
SKLZ
SKLZ: Skillz Inc Class A

7.35 USD 0.17 (2.26%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SKLZ ha avuto una variazione del -2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.35 e ad un massimo di 7.50.

Segui le dinamiche di Skillz Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.35 7.50
Intervallo Annuale
3.54 9.11
Chiusura Precedente
7.52
Apertura
7.48
Bid
7.35
Ask
7.65
Minimo
7.35
Massimo
7.50
Volume
120
Variazione giornaliera
-2.26%
Variazione Mensile
-13.93%
Variazione Semestrale
62.25%
Variazione Annuale
31.02%
