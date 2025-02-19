Valute / SKLZ
SKLZ: Skillz Inc Class A
7.35 USD 0.17 (2.26%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SKLZ ha avuto una variazione del -2.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.35 e ad un massimo di 7.50.
Segui le dinamiche di Skillz Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SKLZ News
- Is Boyd Gaming (BYD) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Skillz stock tumbles after Tether Studios seeks to terminate agreements
- Skillz Stock Plunges Nearly 7% Pre-Market As Gaming Platform Faces Legal Battle Over Tether Studios Termination - Skillz (NYSE:SKLZ)
- Skillz disputes Tether Studios contract termination, files suit in Delaware court
- Skillz Inc. (SKLZ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings Preview: Skillz Inc. (SKLZ) Q2 Earnings Expected to Decline
- Skillz (SKLZ) Surges 10.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Skillz appoints Todd A. Valli as chief accounting officer effective Monday
- Skillz shares validate InvestingPro’s Fair Value analysis with 77% rally
- Skillz Stock Drops Nearly 9% After Earnings Miss, CEO Alleges Fraud by Rivals
- Skillz Earnings Miss, User Base Shrinks
- Skillz Inc. (SKLZ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Skillz: A Cost-Cutting Gamble With A Limited Runway (NYSE:SKLZ)
Intervallo Giornaliero
7.35 7.50
Intervallo Annuale
3.54 9.11
- Chiusura Precedente
- 7.52
- Apertura
- 7.48
- Bid
- 7.35
- Ask
- 7.65
- Minimo
- 7.35
- Massimo
- 7.50
- Volume
- 120
- Variazione giornaliera
- -2.26%
- Variazione Mensile
- -13.93%
- Variazione Semestrale
- 62.25%
- Variazione Annuale
- 31.02%
21 settembre, domenica