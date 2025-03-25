Moedas / SII
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SII: Sprott Inc
71.99 USD 0.73 (1.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SII para hoje mudou para 1.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.26 e o mais alto foi 72.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Sprott Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SII Notícias
- Copper Volatility Can't Detract From Broader Supply-Demand Pressures - Sprott Junior Copper Miners ETF (NASDAQ:COPJ), Southern Copper (NYSE:SCCO)
- Model Asset Allocation Update (August 2025)
- Sprott Q2 2025 slides reveal revenue beat, EPS miss amid accelerating metal investments
- Sprott Inc. (SII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sprott Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SII)
- TD Securities downgrades Sprott stock to Hold after 71% YTD gain
- TD Cowen downgrades Sprott stock to Hold after 71% year-to-date rally
- Sprott stock hits all-time high at 75.44 USD
- Want To Invest In Global Electrification? Check Out Copper—A Metal That's Critical to AI, EVs And More
- Sprott stock hits all-time high at 70.83 USD
- Sprott stock reaches all-time high at 69.61 USD
- Sprott: Excellent AUM Growth In The Exchange Listed Products Segment (NYSE:SII)
- Sprott stock price target raised to C$94 on strong fund flows
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.57%
- Sprott Inc stock hits all-time high at 66.13 USD
- Sprott Inc stock hits all-time high at 64.77 USD
- Sprott Inc Stock Soars to All-Time High of $62.91 Amid Bullish Run
- Uranium's Resurgence: Structural Shifts And Federal Initiative Are Powering A Long-Term Energy Narrative - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Cameco (NYSE:CCJ)
- Sprott Inc Stock Soars to All-Time High of $59.21 Amid Strong Growth
- Asset Entities Inc. And 2 Other New Model Portfolio Picks (May 2025)
- Sprott Inc stock soars to 52-week high, hits $56.47
- Ares Management Stock Scores Relative Strength Rating Upgrade
- Sprott: A Low-Risk Investment To Participate In The Developing Metals Bull Market (SII)
- Model Asset Allocation Update (March 2025)
Faixa diária
71.26 72.91
Faixa anual
39.33 77.09
- Fechamento anterior
- 71.26
- Open
- 71.74
- Bid
- 71.99
- Ask
- 72.29
- Low
- 71.26
- High
- 72.91
- Volume
- 158
- Mudança diária
- 1.02%
- Mudança mensal
- 9.41%
- Mudança de 6 meses
- 59.55%
- Mudança anual
- 65.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh