SII: Sprott Inc
71.94 USD 0.68 (0.95%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SIIの今日の為替レートは、0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり71.26の安値と72.91の高値で取引されました。
Sprott Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
71.26 72.91
1年のレンジ
39.33 77.09
- 以前の終値
- 71.26
- 始値
- 71.74
- 買値
- 71.94
- 買値
- 72.24
- 安値
- 71.26
- 高値
- 72.91
- 出来高
- 473
- 1日の変化
- 0.95%
- 1ヶ月の変化
- 9.33%
- 6ヶ月の変化
- 59.44%
- 1年の変化
- 65.53%
