SII: Sprott Inc
69.66 USD 0.85 (1.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SII за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.18, а максимальная — 70.59.
Следите за динамикой Sprott Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SII
Дневной диапазон
69.18 70.59
Годовой диапазон
39.33 77.09
- Предыдущее закрытие
- 70.51
- Open
- 70.26
- Bid
- 69.66
- Ask
- 69.96
- Low
- 69.18
- High
- 70.59
- Объем
- 176
- Дневное изменение
- -1.21%
- Месячное изменение
- 5.87%
- 6-месячное изменение
- 54.39%
- Годовое изменение
- 60.29%
