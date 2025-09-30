- Visão do mercado
SHO-PH: Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema
A taxa do SHO-PH para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.84 e o mais alto foi 21.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SHO-PH hoje?
Hoje Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema (SHO-PH) está avaliado em 21.84. O instrumento é negociado dentro de -0.05%, o fechamento de ontem foi 21.85, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SHO-PH em tempo real.
As ações de Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema pagam dividendos?
Atualmente Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema está avaliado em 21.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.51% e USD. Monitore os movimentos de SHO-PH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SHO-PH?
Você pode comprar ações de Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema (SHO-PH) pelo preço atual 21.84. Ordens geralmente são executadas perto de 21.84 ou 22.14, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SHO-PH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SHO-PH?
Investir em Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema envolve considerar a faixa anual 20.19 - 22.15 e o preço atual 21.84. Muitos comparam 0.18% e 3.51% antes de enviar ordens em 21.84 ou 22.14. Estude as mudanças diárias de preço de SHO-PH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Sunstone Hotel Investors, Inc.?
O maior preço de Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) no último ano foi 22.15. As ações oscilaram bastante dentro de 20.19 - 22.15, e a comparação com 21.85 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Sunstone Hotel Investors, Inc.?
O menor preço de Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) no ano foi 20.19. A comparação com o preço atual 21.84 e 20.19 - 22.15 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SHO-PH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SHO-PH?
No passado Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.85 e 3.51% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.85
- Open
- 21.84
- Bid
- 21.84
- Ask
- 22.14
- Low
- 21.84
- High
- 21.84
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- 0.18%
- Mudança de 6 meses
- 3.51%
- Mudança anual
- 3.51%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4