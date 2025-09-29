SHO-PH: Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema
今日SHO-PH汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点21.84和高点21.84进行交易。
关注Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SHO-PH股票今天的价格是多少？
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema股票今天的定价为21.84。它在-0.05%范围内交易，昨天的收盘价为21.85，交易量达到2。SHO-PH的实时价格图表显示了这些更新。
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema股票是否支付股息？
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema目前的价值为21.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.51%和USD。实时查看图表以跟踪SHO-PH走势。
如何购买SHO-PH股票？
您可以以21.84的当前价格购买Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema股票。订单通常设置在21.84或22.14附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注SHO-PH的实时图表更新。
如何投资SHO-PH股票？
投资Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema需要考虑年度范围20.19 - 22.15和当前价格21.84。许多人在以21.84或22.14下订单之前，会比较0.18%和。实时查看SHO-PH价格图表，了解每日变化。
Sunstone Hotel Investors, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Sunstone Hotel Investors, Inc.的最高价格是22.15。在20.19 - 22.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema的绩效。
Sunstone Hotel Investors, Inc.股票的最低价格是多少？
Sunstone Hotel Investors, Inc.（SHO-PH）的最低价格为20.19。将其与当前的21.84和20.19 - 22.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SHO-PH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SHO-PH股票是什么时候拆分的？
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.85和3.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.85
- 开盘价
- 21.84
- 卖价
- 21.84
- 买价
- 22.14
- 最低价
- 21.84
- 最高价
- 21.84
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- 3.51%
- 年变化
- 3.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值