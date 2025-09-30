- Aperçu
SHO-PH: Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema
Le taux de change de SHO-PH a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.84 et à un maximum de 21.84.
Suivez la dynamique Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SHO-PH aujourd'hui ?
L'action Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema est cotée à 21.84 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.05%, a clôturé hier à 21.85 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de SHO-PH présente ces mises à jour.
L'action Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema verse-t-elle des dividendes ?
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema est actuellement valorisé à 21.84. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.51% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SHO-PH.
Comment acheter des actions SHO-PH ?
Vous pouvez acheter des actions Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema au cours actuel de 21.84. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.84 ou de 22.14, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SHO-PH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SHO-PH ?
Investir dans Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.19 - 22.15 et le prix actuel 21.84. Beaucoup comparent 0.18% et 3.51% avant de passer des ordres à 21.84 ou 22.14. Consultez le graphique du cours de SHO-PH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Sunstone Hotel Investors, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Sunstone Hotel Investors, Inc. l'année dernière était 22.15. Au cours de 20.19 - 22.15, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.85 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Sunstone Hotel Investors, Inc. ?
Le cours le plus bas de Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) sur l'année a été 20.19. Sa comparaison avec 21.84 et 20.19 - 22.15 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SHO-PH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SHO-PH a-t-elle été divisée ?
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.85 et 3.51% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.85
- Ouverture
- 21.84
- Bid
- 21.84
- Ask
- 22.14
- Plus Bas
- 21.84
- Plus Haut
- 21.84
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.05%
- Changement Mensuel
- 0.18%
- Changement à 6 Mois
- 3.51%
- Changement Annuel
- 3.51%
