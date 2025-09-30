- Panoramica
SHO-PH: Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema
Il tasso di cambio SHO-PH ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.84 e ad un massimo di 21.84.
Segui le dinamiche di Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SHO-PH oggi?
Oggi le azioni Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema sono prezzate a 21.84. Viene scambiato all'interno di -0.05%, la chiusura di ieri è stata 21.85 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SHO-PH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema pagano dividendi?
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema è attualmente valutato a 21.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SHO-PH.
Come acquistare azioni SHO-PH?
Puoi acquistare azioni Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema al prezzo attuale di 21.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.84 o 22.14, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SHO-PH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SHO-PH?
Investire in Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema implica considerare l'intervallo annuale 20.19 - 22.15 e il prezzo attuale 21.84. Molti confrontano 0.18% e 3.51% prima di effettuare ordini su 21.84 o 22.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SHO-PH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Sunstone Hotel Investors, Inc.?
Il prezzo massimo di Sunstone Hotel Investors, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.15. All'interno di 20.19 - 22.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.85 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Sunstone Hotel Investors, Inc.?
Il prezzo più basso di Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) nel corso dell'anno è stato 20.19. Confrontandolo con gli attuali 21.84 e 20.19 - 22.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SHO-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SHO-PH?
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.85 e 3.51%.
- Chiusura Precedente
- 21.85
- Apertura
- 21.84
- Bid
- 21.84
- Ask
- 22.14
- Minimo
- 21.84
- Massimo
- 21.84
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 0.18%
- Variazione Semestrale
- 3.51%
- Variazione Annuale
- 3.51%
