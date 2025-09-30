QuotazioniSezioni
Valute / SHO-PH
Tornare a Azioni

SHO-PH: Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema

21.84 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SHO-PH ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.84 e ad un massimo di 21.84.

Segui le dinamiche di Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SHO-PH oggi?

Oggi le azioni Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema sono prezzate a 21.84. Viene scambiato all'interno di -0.05%, la chiusura di ieri è stata 21.85 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SHO-PH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema pagano dividendi?

Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema è attualmente valutato a 21.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SHO-PH.

Come acquistare azioni SHO-PH?

Puoi acquistare azioni Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema al prezzo attuale di 21.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.84 o 22.14, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SHO-PH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SHO-PH?

Investire in Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema implica considerare l'intervallo annuale 20.19 - 22.15 e il prezzo attuale 21.84. Molti confrontano 0.18% e 3.51% prima di effettuare ordini su 21.84 o 22.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SHO-PH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Sunstone Hotel Investors, Inc.?

Il prezzo massimo di Sunstone Hotel Investors, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.15. All'interno di 20.19 - 22.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.85 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Sunstone Hotel Investors, Inc.?

Il prezzo più basso di Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) nel corso dell'anno è stato 20.19. Confrontandolo con gli attuali 21.84 e 20.19 - 22.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SHO-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SHO-PH?

Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.85 e 3.51%.

Intervallo Giornaliero
21.84 21.84
Intervallo Annuale
20.19 22.15
Chiusura Precedente
21.85
Apertura
21.84
Bid
21.84
Ask
22.14
Minimo
21.84
Massimo
21.84
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
0.18%
Variazione Semestrale
3.51%
Variazione Annuale
3.51%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4