SHO-PH: Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema

21.84 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SHO-PH за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.84, а максимальная — 21.84.

Следите за динамикой Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SHO-PH сегодня?

Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema (SHO-PH) сегодня оценивается на уровне 21.84. Инструмент торгуется в пределах -0.05%, вчерашнее закрытие составило 21.85, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHO-PH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema?

Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema в настоящее время оценивается в 21.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.51% и USD. Отслеживайте движения SHO-PH на графике в реальном времени.

Как купить акции SHO-PH?

Вы можете купить акции Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema (SHO-PH) по текущей цене 21.84. Ордера обычно размещаются около 21.84 или 22.14, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHO-PH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SHO-PH?

Инвестирование в Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema предполагает учет годового диапазона 20.19 - 22.15 и текущей цены 21.84. Многие сравнивают 0.18% и 3.51% перед размещением ордеров на 21.84 или 22.14. Изучайте ежедневные изменения цены SHO-PH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sunstone Hotel Investors, Inc.?

Самая высокая цена Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) за последний год составила 22.15. Акции заметно колебались в пределах 20.19 - 22.15, сравнение с 21.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sunstone Hotel Investors, Inc.?

Самая низкая цена Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) за год составила 20.19. Сравнение с текущими 21.84 и 20.19 - 22.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHO-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SHO-PH?

В прошлом Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.85 и 3.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.84 21.84
Годовой диапазон
20.19 22.15
Предыдущее закрытие
21.85
Open
21.84
Bid
21.84
Ask
22.14
Low
21.84
High
21.84
Объем
2
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.18%
6-месячное изменение
3.51%
Годовое изменение
3.51%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.