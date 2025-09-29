- Обзор рынка
SHO-PH: Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema
Курс SHO-PH за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.84, а максимальная — 21.84.
Следите за динамикой Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SHO-PH сегодня?
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema (SHO-PH) сегодня оценивается на уровне 21.84. Инструмент торгуется в пределах -0.05%, вчерашнее закрытие составило 21.85, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SHO-PH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema?
Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema в настоящее время оценивается в 21.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.51% и USD. Отслеживайте движения SHO-PH на графике в реальном времени.
Как купить акции SHO-PH?
Вы можете купить акции Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema (SHO-PH) по текущей цене 21.84. Ордера обычно размещаются около 21.84 или 22.14, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SHO-PH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SHO-PH?
Инвестирование в Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema предполагает учет годового диапазона 20.19 - 22.15 и текущей цены 21.84. Многие сравнивают 0.18% и 3.51% перед размещением ордеров на 21.84 или 22.14. Изучайте ежедневные изменения цены SHO-PH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sunstone Hotel Investors, Inc.?
Самая высокая цена Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) за последний год составила 22.15. Акции заметно колебались в пределах 20.19 - 22.15, сравнение с 21.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sunstone Hotel Investors, Inc.?
Самая низкая цена Sunstone Hotel Investors, Inc. (SHO-PH) за год составила 20.19. Сравнение с текущими 21.84 и 20.19 - 22.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SHO-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SHO-PH?
В прошлом Sunstone Hotel Investors Inc 6.125% Series H Cumulative Redeema проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.85 и 3.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.85
- Open
- 21.84
- Bid
- 21.84
- Ask
- 22.14
- Low
- 21.84
- High
- 21.84
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- 3.51%
- Годовое изменение
- 3.51%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%